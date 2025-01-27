Москва, 27 января, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Москва хотела бы поскорее получить от Вашингтона агреман на назначение нового посла РФ в США, заявил 27 января замглавы МИД России Сергей Рябков.

SHAWN THEW/ЕРА/ТАСС

«Мы призываем коллег озаботиться этим вопросом и постараться тему закрыть поскорее. Хотя не какая-то на сегодня экстраординарная ситуация сложилась с точки зрения времени, в течение которого мы ожидаем решение», — сказал Рябков журналистам.

Ранее Рябков говорил о том, что после вступления в должность главы Белого дома Дональда Трампа появилось небольшое окно возможностей для отношений между Москвой и Вашингтоном. Он уточнил, что в связи с этим нужно понимать, с кем российской стороне предстоит работать и каким образом лучше выстраивать отношения с США.

20 января глава международного комитета Григорий Карасин предположил, что нового посла РФ в США назначат в течение ближайших нескольких недель. По его информации, российский дипломат уже готов ехать в Штаты.

Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу в октябре прошлого года. Он занимал пост с августа 2017 года. Позже журналисты газеты «Коммерсантъ» предположили, что новым послом России в Соединённых Штатах, вероятно, станет Александр Дарчиев. При этом в МИД РФ данную информацию комментировать отказались.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря Рябков сообщил, что Москва направила США запрос на агреман для нового посла в Вашингтоне. В конце месяца американские власти одобрили кандидатуру.