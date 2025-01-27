Москва, 27 января, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не запланированы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Как неоднократно говорилось президентом России, мы диалогу и контактам, разговорам, встречам открыты. Телефонный разговор не запланирован. Нет никакой договорённости, нет никакого понимания на этот счёт», — отметил дипломат.

Рябков также уточнил, что Москва пока не предпринимала каких-либо инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией США.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Издание The Wall Street Journal написало, что республиканец намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине. Позже, 23 января, Трамп добавил, что усилия его команды по урегулированию украинского конфликта «уже в процессе».

Путин в свою очередь отметил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Он добавил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.