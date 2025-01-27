Долгопрудный, Московская область, 27 января, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Тела пожилой женщины и её сына обнаружили в частном доме в городе Долгопрудный Московской области, сообщил 27 января МК.RU.

Alexey Belkin/Global Look Press

По информации издания, накануне к 85-летней пенсионерке, с которой проживал 56-летний сын, пришёл родственник. До этого он навещал мать и сына 17 января.

Дверь в дом была заперта изнутри. Признаков насилия на телах не нашли.

Пенсионерка, говорится в материале, почти не ходила, у неё было множество хронических заболеваний. Её сын злоупотреблял алкоголем и страдал расстройством психики. Причину смерти обоих устанавливают.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пожилых мужчину и женщину обнаружили мёртвыми в деревне Куйвози Ленинградской области. Соседи забеспокоились после того, как супруги несколько дней не выходили из дома и не топили его. У пенсионеров были серьёзные проблемы со здоровьем: мужчина перенёс операцию на сердце, а у женщины выявили онкологическое заболевание.