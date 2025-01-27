Баку, 27 января, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Бывшую главу административной коллегии Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, подозреваемую в мошенничестве и служебном подлоге, задержали в аэропорту Баку. Об этом 27 января со ссылкой на источник сообщили «Известия».

кадр из видео Елена Хахалева

Официально информация пока не подтверждена.

Дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении Хахалевой возбудили после проверки. Поводом для её проведения стал скандал, связанный с расходами на свадьбу дочери судьи в 2017 году. Летом 2020 года был подписан приказ об отчислении Хахалевой из штата судей Краснодарского краевого суда.

Как сообщало ИА Регнум, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 10 июня 2022 года заочно арестовал эмигрировавшую бывшую судью Краснодарского краевого суда. Её подозревают совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Мошенничество» и «Служебный подлог»).

По данным следствия, судья Хахалева с января 2016 года по июль 2019 года не выходила на работу без уважительных причин более 120 раз. Однако эти дни отмечались в табеле как рабочие, и за них была выплачена зарплата в общей сумме 1,2 млн рублей. Также у бывшей судьи обнаружили вылеты в Москву и Абхазию в командировки без официальных разрешений.

Представитель Хахалевой заявила, что все случаи отсутствия судьи на рабочем месте устно согласовывались с председателем суда или его заместителем, поездки в Москву были необходимы для обсуждения судебной практики в вышестоящей инстанции.