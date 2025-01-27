Москва, 27 января, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Актёр и медиаменеджер Игорь Янковский умер от осложнений на фоне цирроза печени, сообщил 27 января Telegram-канал Mash.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Осложнения на фоне цирроза печени — предварительная причина смерти Игоря Янковского», — говорится в сообщении.

У представителя актёрской династии также диагностировали двустороннюю пневмонию, отёк легких и мозга. Янковский скончался накануне вечером в отделении реанимации, на протяжении получаса медики пытались его спасти.

Янковский находился в больнице с 8 января. Его госпитализировали после того, как заболевание вступило в терминальную стадию.

Как сообщало ИА Регнум, кончину Янковского в возрасте 73 лет ранее подтвердили в основанной им Ассоциации коммуникационных агентств России.

Игорь Янковский — сын актёра Ростислава Янковского, племянник Олега Янковского. Он родился в 1951 году в таджикистанском Ленинабаде (с 1991 года — Худжанд). В 1974 году окончил театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной, где служил до 1992 года.

На счету артиста более 40 ролей в кино. Он снимался в фильмах и сериалах «Дураки умирают по пятницам», «Исповедь содержанки», «Это сильнее меня», «Мегрэ и старая дама», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Золотая мина», «Приключения принца Флоризеля», «Атланты и кариатиды», «Этот фантастический мир». Кроме того, Янковский работал на телевидении, а с 1990-х годов занимался рекламным бизнесом.