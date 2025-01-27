Вашингтон, 27 января, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Китай согласился принять обратно граждан, которые нелегально проживают на территории США, после угроз американского президента Дональда Трампа ввести санкции. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, слова которой передаёт американское агентство Bloomberg.

Global Look Press

«Пекин проведёт проверку и примет всех людей с материковой части США, которые являются гражданами Китая», — отметила она.

Мао Нин также отметила, что власти КНР выступают решительно против любой формы нелегальной миграции.

По данным агентства, на территории США проживают около 210 тыс. нелегалов из Китая, в том числе из Гонконга и Макао.

Как передавало ИА Регнум, после инаугурации Трамп начал выполнение своих предвыборных обещаний по выдворению нелегалов с территории Соединённых Штатов. Он направил несколько военных самолётов, наполненных иностранцами, в Колумбию и Мексику. После отказа этих стран принимать воздушные судна Трамп пригрозил им введением пошлин до 25% на все товары.

25 января куратор по вопросам безопасности границ в администрации США Томас Хоман заявил, что с избранием Трампа на должность главы государства миграционные органы получили полномочия арестовывать и депортировать любого из 11 млн нелегалов, а не только тех, кто представляет опасность для общества.