Оренбург, 27 января, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Самый большой в России городской курорт «Термолэнд» открыли в ТРЦ «Мармелад» в Оренбурге. Комплекс стал девятым проектом ГК «Основа», которая владеет сетью термальных комплексов.

ГК «Основа» Крупнейший в России городской курорт «Термолэнд» открыли в Оренбурге

В «Термолэнде» будут открыты 25 бассейнов и купелей, минеральные купели, а также внутренний бассейн с гидро — и аэромассажем и баром. Также в нем предусмотрено 37 парных и хаммамов, две шоу-парных, хаммам «Три стихии», гималайская, травяная, кедровая, можжевеловая, мультикаменная, русская и финская парная, парная горячих и холодных ветров, а также три аромахаммама. Единовременно новый комплекс смогут посетить 3 тысячи гостей.

«На площади более 17 тыс. кв. м реализовано максимальное количество сценариев для комфортного, круглогодичного отдыха и оздоровления абсолютно всех членов семьи», — рассказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

ГК «Основа» Крупнейший в России городской курорт «Термолэнд» открыли в Оренбурге

Кроме того, до конца первого квартала 2025 года ГК «Основа» планирует открыть четыре новых комплекса общей площадью 45 тыс. кв. м. Два из них будут расположены в московском регионе, а остальные — в Ярославле и Новокузнецке. К началу 2026 года компания намерена увеличить количество комплексов до 20.

По словам председателя правления группы «Инпром Эстейт» Игоря Коновалова, на Южном Урале аналогов городскому курорту нет. «Он привлечет горожан, жителей агломерации, области и соседних регионов», — считает Коновалов.

ГК «Основа» Крупнейший в России городской курорт «Термолэнд» открыли в Оренбурге

В городском курорте также будут работать галереи здоровья с магазинами сопутствующих товаров, салонами красоты, фитнес-клубами, спортивными площадками и пр. Также гостей будут привлекать недавно открытый автоцентр «Мармелад Авто», галерея интерьера и галерея развлечений.