ДНР, 27 января, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады Вооружённых сил России взяли под контроль бункер в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР), предназначенный для генералов из стран НАТО, сообщил 27 января военный корреспондент Дмитрий Кулько.

РИА Новости

«Очень большие бункера на 30-40 человек. Под землёй, бетонные. Мы за неделю этот лагерь зачистили. Там было уничтожено около 40 человека противника», — написал Кулько в Telegram-канале.

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, что польский бригадный генерал Адам Марчак, возглавлявший штаб операции НАТО EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине, был ликвидирован во время удара российских войск по подземному бункеру ВСУ у Часова Яра.

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