Москва, 27 января, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Правительство РФ поддержало с учётом замечаний законопроект, согласно которому решение о призыве на военную службу, не исполненное в период призыва, должно быть исполнено в следующие периоды проведения призыва в течение одного года, сообщает ТАСС в понедельник, 27 января, со ссылкой на проект отзыва, одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Законопроект, разработанный главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, предлагает дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе», предусмотрев, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение года со дня принятия указанного решения.

Кроме того, законопроект предполагает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

«Реализация положений законопроекта позволит сократить количество должностных лиц, задействованных для проведения призыва граждан на военную службу, в том числе врачей-специалистов, востребованных в муниципальной системе здравоохранения, привлекаемых для медицинского освидетельствования призывников, снизить потребность в обеспечении врачей-специалистов медицинским оборудованием и качественно повысить уровень организации призыва граждан на военную службу», — сказано в тексте отзыва.

Как передавало ИА Регнум, в январе депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в парламент законопроект, предусматривающий освобождение от прохождения срочной службы добровольцев — участников спецоперации. Освободить от призыва предполагается лиц, поступивших в добровольческие формирования в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, а на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.

16 января президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2025 году граждан, пребывающих в запасе. Соответствующие указы глава государства подписывает ежегодно. Военные сборы являются плановым мероприятием, их цель — совершенствование боевой выучки граждан, пребывающих в запасе.