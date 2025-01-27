Москва, 27 января, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел РФ выразило протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за публикации Кишинёвом конфиденциальной ноты российского посольства. Об этом сообщили 27 января в МИД РФ.

Александр Щербак/ТАСС Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий

«Заявлен протест в связи с фактом публикации молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства России в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Кроме того, дипломату выразили протест из-за заявления одной из молдавских политических партий, в котором содержались беспочвенные обвинения в адрес посла РФ в Кишинёве, а также призывы к его высылке из Молдавии и ограничению деятельности российского посольства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Молдавии размножается бацилла русофобии, и у власти находятся люди, которые просто отвергают какой-либо диалог с Россией. Он выразил надежду, что власти страны поймут чудовищность своей ошибки. Москва всегда выступала за реанимацию и восстановление добрых отношений с Кишинёвом, подчеркнул представитель Кремля.