Красногорск, 27 января, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Информация о недозволенных методах дознания в отношении задержанного в Московской области подпольного оружейника не соответствует действительности. Об этом 27 января заявили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В СМИ и сети Интернет активно получила распространение информация о якобы применении недозволенных методов дознания сотрудниками правоохранительных органов в отношении задержанного по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов. Указанные сведения не соответствуют действительности», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Проверка показала, что противоправных действий против половой неприкосновенности мужчины не совершалось. Это подтверждается заключением врача государственного медучреждения.

«По доводам задержанного о якобы применении в отношении него спецсредства в виде электрошокера проверка продолжается, в частности назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», ― добавили в правоохранительном ведомстве.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Как сообщало ИА Регнум, жителя Дагестана Магомеда Магомедова задержали по подозрению в незаконном изготовлении оружия. В настоящее время его проверяют на причастность к терроризму.

Магомедов заявил о применении к нему пыток. После этого МВД организовало проверку.

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проконтролировать дело Магомедова. Он подчеркнул, что ситуация вокруг дела дагестанца требует самого пристального внимания. Глава республики выразил надежду, что заявления адвоката задержанного будут детально и справедливо рассмотрены, а виновные понесут заслуженное наказание.