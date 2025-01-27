Хельсинки, 27 января, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Рабочие промышленных предприятий Финляндии начали массовые забастовки, сообщает 27 января местное издание Yle.

Global Look Press

«Несколько профсоюзов объявили о начале протестных акций, цель которых — достичь приемлемого результата на переговорах по условиям труда, проводимых Индустриальным профсоюзом и работодателями технологической и химической промышленности», — сказано в материале.

По информации журналистов, волна протестов продлится шесть дней. Причиной забастовок стал отказ работодателей повысить оплату труда по просьбе Центрального объединения профсоюзов. Протестующие хотят добиться повышения зарплаты на 10% в течение следующих двух лет.

Протесты коснулись более сотни крупных финский предприятий. Среди них UPM, Metso, Nokia, Orion и другие. Авторы материала заявили, что такие забастовки повлияют на жизнь населения, поскольку будут нарушены процессы доставки товаров и авиасообщение.

Ранее в Финляндии зафиксировали рекордное число банкротств компаний. Как передавало ИА Регнум, за 11 месяцев 2024 года в стране признали банкротами 2829 компаний. Наибольшее количество организаций, подавших заявления о банкротстве в этом году, — это строительные (707), те, что занимались оптовой и розничной торговлей (523), а также представители гостиничного и ресторанного бизнеса (334).

Летом 2024 года количество безработных в Финляндии составило почти 300 тыс. человек (при 2,6 млн работающих). Этот показатель на 34 тыс. больше, чем годом ранее. А в августе статистики сообщили, что Финляндия стала второй после Литвы страной Евросоюза по скорости роста уровня безработицы в течение года.