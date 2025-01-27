Мельбурн, Австралия, 27 января, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко раскритиковали в Сети за неуважительное отношение к утешительному трофею Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Global Look Press

Аккаунт под именем Tennis GIFs опубликовал в соцсети X видеофрагмент трансляции с турнира, на котором Соболенко вместе со своей командой имитирует мочеиспускание в награду, лежащую на полу, и смеётся.

Пользователи оставили множество негативных комментариев под видео, в которых они призывали навсегда отстранить спортсменку от Australian Open, а также лишить её наград и призовых.

Белорусская теннисистка является победительницей Australian Open в 2023 и 2024 годах и в её активе в общей сложности 18 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), включая три из серии «Большой шлем» (Открытый чемпионат США (US Open) в 2024 году).

Как передавало ИА Регнум, 25 января Соболенко сенсационно уступила представительнице США Мэдисон Киз, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA, в финальном матче AO. Спортсменка из Белоруссии уступила американке в трёх сетах со счётом 3:6, 6:2, 5:7. Соперницы провели на корте 2 часа 4 минуты. Для Киз это первый титул «Большого шлема», до этого её лучшим результатом являлся выход в финал US Open в 2017 году.