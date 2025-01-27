Ростов-на-Дону, 27 января, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Двадцать грузовых автомобилей, перевозивших из Краснодарского края песок, загрязнённый мазутом, не были допущены на полигон в Ростовской области. Об этом сообщил 27 января врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Вчера на территорию области прибыли ещё 20 грузовиков с песком, но на полигон их не пустили. Фуры развернули, и они отправились обратно», — написал он в своём Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что указанный объект не предназначен для хранения подобных грузов. Он напомнил, что въезд грузовиков на полигон запрещен.

По словам врио губернатора, на территории объекта сейчас дежурят сотрудники полиции и общественники. Кроме того, здесь ведут работу представители Росприроднадзора, минприроды и природоохранной прокуратуры.

Слюсарь также проинформировал, что в Ростовскую область решили не завозить в загрязненный песок, и этот вопрос согласован с замминистра природных ресурсов и экологии России Максимом Корольковым.

При этом песок, который успели завезти в регион до введения запрета, переработают. Врио губернатора уточнил, что речь идёт о 3% от общего объема, который собирались доставить в область регион по договору, который ранее был заключён.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» с мазутом, в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поручил к лету очистить пляжи Анапы от мазута и привести в нормативное состояние. Основная масса загрязнённого песка и грунта с пляжей уже вывезена.

26 января МЧС РФ сообщало, что за сутки с побережья Кубани вывезли около 2,3 тыс. т загрязнённого песка и грунта. Обследование и очистка побережья в Краснодарском крае продолжается.