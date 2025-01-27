Москва, 27 января, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Количество малых и средних предприятий достигло 6,59 млн, следует из данных реестра субъектов МСП, которые приводит Корпорация МСП. Результат стал рекордным с момента начала ведения реестра в 2016 году. На этой базе сфера малого и среднего предпринимательства теперь должна выходить на качественный рост, подчеркнул курирующий нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Sergey Petrov/Global Look Press

«Реализации целей и задач, обозначенных президентом в 2024 году, будет способствовать переход от количественного роста к качественному развитию малого и среднего бизнеса, а также формирование экономики предложения и развитие технологического суверенитета в приоритетных направлениях», — отметил Александр Новак. Он добавил, что на сегодняшний день идет донастройка наиболее эффективных для развития бизнеса инструментов, которые станут основными механизмами новых профильных — федерального и национального — проектов на период до 2030 года.

По итогам 2024 года среднемесячный объём выручки малых и средних предприятий составил 1,7 трлн рублей для микропредприятий, 0,6 трлн рублей — для малых и 0,2 трлн рублей — для средних компаний, по данным Корпорации МСП. Средняя выручка на один субъект МСП выросла на 11,2%, превысив годовую инфляцию.

«Перед профильными министерствами и ведомствами стоит задача обеспечить до 2030 года опережающий рост дохода на одного работника малого и среднего бизнеса», — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Министр добавил, что для этого будет наращиваться поддержка МСП, стимулирующая развитие малого и среднего предпринимательства, реализацию его потенциала с тем, чтобы предприятия росли и переходили из одной категории в более высокие. «Вкупе с решением других стратегических задач это обеспечит достижение целей, установленных указом президента», — подчеркнул он.

На достижение цели указа главы государства по обеспечению реального роста дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП, направлена реализация нового федпроекта, инструментами которого станут банковские кредиты, льготные микрозаймы государственных микрофинансовых организаций, гарантии, поручительства, льготный лизинг, акселерационные программы для разных категорий, услуги центров «Мой бизнес». На достижение показателя из указа направлена также и стратегия Корпорации МСП до 2030 года.

«Это в первую очередь касается обрабатывающих производств, ИТ, сферы гостеприимства, малых технологических компаний», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил, что для развития МСП будет использоваться весь комплекс эффективных и востребованных у бизнеса инструментов: зонтичные поручительства Корпорации МСП, льготный лизинг промышленного оборудования, льготное инвестиционное кредитование и ряд других.

«К уже действующим механизмам также будут добавляться новые инструменты, отвечающие запросам предпринимателей и целям государства», — сообщил Исаевич.

Численность занятых в секторе МСП по итогам III квартала 2024 года составила почти 29,5 млн человек, или 39% от общего числа работающего населения страны, по данным Корпорации МСП. При этом в ряде регионов малый и средний бизнес обеспечивает более половины рабочих мест, например в Санкт-Петербурге (60,8%), Москве (60,7%), Республике Калмыкия (52,8%), или немногим менее половины — в Новосибирской и Свердловской областях (49,8 и 45,1% соответственно).