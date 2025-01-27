Москва, 27 января, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Актёр театра и кино, один из основателей и экс-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Игорь Янковский скончался в возрасте 73 лет, сообщила в понедельник, 27 января, пресс-служба ассоциации.

Александр Щербак/ТАСС Игорь Янковский

Игорь Янковский — сын актёра Ростислава Янковского, племянник Олега Янковского.

«Янковский был талантливым актером, телеведущим, кандидатом политических наук и предпринимателем. (…) Его вклад в развитие рекламного бизнеса был отмечен множеством наград. Мы запомним Игоря Ростиславовича как оптимистичного и харизматичного человека», — сказано в сообщении.

Пресс-служба также выразила соболезнования родным и близким Янковского.

Причина смерти в сообщении не указана.

По данным Telegram-канала Mash, причиной, по предварительной версии, стали осложнения на фоне цирроза печени. У актёра были также диагностированы двусторонняя пневмония, отёк легких и мозга, Янковского госпитализировали 8 января, а 26 января он умер в реанимации, сказано в сообщении.

Янковский родился в 1951 году в Ленинабаде. В 1974 году он окончил театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной. В этом театре он служил до 1992 года.

Также актёр снимался в кино. Он принял участие в том числе в фильмах «Это сильнее меня», «Мегрэ и старая дама», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Золотая мина», «Приключения принца Флоризеля», «Атланты и кариатиды», «Этот фантастический мир».

Кроме того, Янковский работал на телевидении, а с 1990-х годов занимался рекламным бизнесом.