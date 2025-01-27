Санкт-Петербург, 27 января, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Волонтёры Победы провели мероприятия в память о жителях и защитниках осаждённого Ленинграда, приуроченные к 81-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. Об этом сообщили 27 января ИА Регнум в пресс-службе общественной организации.

Артем Пряхин/РИА Новости

В преддверии памятного дня в Ленинградской области состоялось первое обучение Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Очную образовательную программу, включающую исторический минимум, прослушали добровольцы из России и ещё девяти стран: Алжира, Испании, Абхазии, Белоруссии, Бенина, Болгарии, Казахстана, Молдавии и Таджикистана. Применив свои знания на практике, он помогли организовать памятные и просветительские мероприятия.

По словам председателя центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко, молодёжь необходимо вовлекать в защиту исторической памяти, так как эта работа важна не для прошлого, а для будущего.

«Участие в международном волонтёрском корпусе позволит понять и то, что происходит сегодня, против чего сражаются наши современные защитники Отечества в зоне СВО», — отметила Занко.

Представители движения навестили ныне живущих жителей блокадного Ленинграда в разных регионах России, возложили цветы к мемориалам и памятным местам, провели исторический урок памяти и показ Всероссийского видеоархива «Код доступа: матч жизни», а также исторические интеллектуальные игры и квесты. О стойкости и мужестве ленинградцев добровольцы рассказали в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

В частности, волонтёры провели просветительские уроки для иностранных курсантов Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова в Санкт-Петербурге.

Встречи с жителями блокадного Ленинграда прошли в ЛНР, Алтайском крае, Нижегородской, Кировской областях и других регионах.

В рамках акции «Блокадный хлеб» добровольцы рассказывали о блокаде и раздавали людям кусочки хлеба весом 125 грамм, символизирующие мужество и стойкость ленинградцев. Такие мероприятия прошли в Тюменской, Сахалинской областях, а также в Тунисе, Южной Корее, Турции и Франции.

На Камчатке, в Мурманской области и Киргизии состоялись интеллектуальные игры «Р. И. С. К. Блокада Ленинграда». В Катаре игра была посвящена операции «Январский гром», нацеленной на полное снятие блокады города.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря в России прошёл День Героев Отечества, в рамках которого волонтёры Победы провели различные акции, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции.

В преддверии Нового года волонтёры Победы и добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» поздравили участников спецоперации, запустив Всероссийскую акцию «Для Вас, родные!».