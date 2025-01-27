Брюссель, 27 января, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Венгрия получила от Еврокомиссии (ЕК) запрошенные ранее гарантии энергетической безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, на которой обсуждается введение санкций против России.

Stefan Sauer/Global Look Press

«Венгрия получила гарантии энергетической безопасности, которые запрашивала. Европейская комиссия привержена делу защиты газо — и нефтепроводов, идущих в страны — члены ЕС. Она ясно дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны — члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза», — указал глава ведомства в соцсетях.

Сийярто также уточнил, что ЕК добивается от Украины сохранения поставок нефти.

Как передавало ИА Регнум, 24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС будут продлены в том случае, если Украина восстановит транзит газа из РФ по своей территории. Он добавил, что киевский режим также должен отказаться от планов нападения полулегальными и легальными военными средствами на маршрут, по которому Венгрия сейчас получает газ.

22 января Орбан также заявил, что Евросоюз должен снять санкции с России, потому что они разрушили конкурентоспособность экономики сообщества. Он уточнил, что ограничения не нанесли ущерба РФ и не смогли остановить военный конфликт на Украине.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Отмечалось, что они также закупают рекордные объёмы российского сжиженного газа.