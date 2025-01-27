Москва, 27 января, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Курс доллара на бирже опустился ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на 27 января.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Торги в начале дня стартовали при цене американской валюты в 98,04 рубля. В течение дня минимально курс доллара опускался до отметки в 96,6 рубля впервые с 22 января 2025 года.

К 14:20 мск курс скорректировался до уровня в 97,1 рубля

Курс евро также идёт вниз. На российском межбанковском рынке он опустился ниже 102 рублей впервые с 11 ноября 2024 года. Согласно данным площадки «Финам» на 14:05 мск, курс евро снижался до 101,92 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, индекс доллара США (DXY) относительно основных валют на мировом рынке 13 января впервые с 10 ноября 2022 года превысил 110 пунктов. Причиной взлёта американской валюты стала публикация данных по занятости в США, согласно которым число новых рабочих мест в стране превзошло ожидания аналитиков.

Центральный банк России 10 января установил официальный курс доллара на уровне 102,2911 рубля. Доллар подорожал на 61,14 копейки за период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. При этом евро подешевел до 105,0893 рубля — на 1,0135 рубля.