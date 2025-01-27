Белград, 27 января, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Студенты и поддерживающие их горожане перекрыли важный перекрёсток в столице Сербии Белграде, протестующие планируют блокировать движение транспорта в течение 24 часов, передаёт 27 января корреспондент «РИА Новости».

Darko Vojinovic/AP/TASS

Около 10:00 колонны от разных факультетов заблокировали движение на нескольких трассах, которые проходят через Автокоманду. Демонстранты принесли национальные флаги, а также транспаранты с символом протестов — окровавленной ладонью.

Полиция Белграда перекрыла движение на улице и не вмешивается в ход демонстрации. Участники акции планируют провести 15 минут молчания в память о 15 погибших при обрушении козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.

Они выступают с требованием опубликовать полную документацию о реконструкции вокзала, привлечь чиновников, причастных к трагедии, к уголовной ответственности.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители западных спецслужб через своих агентов пытаются организовать в Сербии цветную революцию с помощью студентов и других участников протестных акций. Он также добавил, что сербские власти будут до последнего момента ждать, прежде чем ответить, когда организаторы начнут блокировать дороги и предпринимать другие действия.