Санкт-Петербург, 27 января, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 января, возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок», сообщила пресс-служба Кремля.

Алексей Даничев/РИА Новости

27 января исполнился 81 год полному освобождению Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

«Именно в этом месте — небольшом трёхкилометровом участке фронта к югу от Ленинграда — бойцы Красной армии с первых дней блокады сдерживали численно превосходящие их силы противника, не позволяя нацистам и их союзникам приблизиться к городу», — напомнила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 января президент прибыл в Петербург для участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В частности, глава государства проведёт встречу с ветеранами, которым вручит юбилейные медали.

В январе 2024 года президент назвал беспрецедентно жестокой и циничной блокаду Ленинграда. Преступления нацистов не имеют срока давности, но не имеет его и сострадание россиян к жертвам их действий, оно передаётся из поколения в поколение, сказал Путин.

Блокада Ленинграда являлась лишь частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой, подчеркнул глава государства. Путин напомнил, что в блокадном Ленинграде от голода и болезней погибли более 1 млн человек, в основном пожилых, а также женщин и детей.