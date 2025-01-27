Киев, 27 января, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где планирует поучаствовать в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим. Об этом сообщил 27 января пресс-секретарь главы режима Сергей Никифоров.

Global Look Press

Его слова приводит «РБК-Украина». Кроме того, на польской территории глава киевского режима собирается провести двусторонние встречи с рядом европейских политиков. Никифоров уточнил, что в их числе есть глава Евросовета Антониу Кошта и президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что российские дипломаты не примут участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Освенцима. Он объяснил это решение тем, что организаторы встречи не будут вспоминать о подвиге Красной армии, освободившей указанный концлагерь и Европу. Андреев подчеркнул, что российские дипломаты вспомнят этот день в своём кругу.

Красная армия освободила Освенцим 27 января 1945 года. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.

19 декабря 2024 года, во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и не стремится к участию в каких-либо памятных мероприятиях на Западе по случаю годовщин Второй мировой. Он добавил, что достаточно того, что в стране не забывают о подвиге советских солдат, спасших Европу и мир и остановивших Холокост.

В октябре 2024 года года заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отметил, что в некоторых западных странах пытаются искоренить из памяти людей подвиг советских солдат. Кроме того, по его словам, в этих государствах также начали пытаться прославлять нацистскую Германию и её пособников.