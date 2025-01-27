Курск, 27 января, 2025, 14:54 — ИА Регнум. В Сети появились видео и фотографии с трофейного телефона бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ), ликвидированного в Курской области. Их в своём Telegram-канале 27 января опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

Кадр из видео

На кадрах оператор ведёт съёмку из кузова грузовика, который едет по улицам российского приграничного региона. Видны полуразрушенные здания и прикреплённый на забор указатель «Суджа». Судя по зелёной листве на деревьях, ролик могли снять в конце лета или начале осени.

Также в личном архиве украинского военного оказались снимки военной техники и фотографии с оружием и в форме, напоминающей обмундирование солдата СС. На одном из снимков боец держит игрушечную панду с нарисованной на животе свастикой.

По данным Коца, украинского военного ликвидировали в Ольговском лесу. На одном из фото ― владелец смартфона в военной форме лежит на земле лицом вниз. Военкор добавил, что снимки передали мотострелки полка Военно-космических сил России.

Как сообщало ИА Регнум, российские мотострелки группировки войск «Север» 23 января продемонстрировали трофеи, захваченные в Русском Поречном Курской области. При освобождении населённого пункта российские бойцы захватили ручные гранаты, произведённые в США, Германии и Бельгии, включая американскую M67 и немецкую DM-51A2. Кроме того, удалось заполучить два американских пулемёта M240, шведский одноразовый гранатомёт АТ-4 и украинский аналог автоматического станкового гранатомёта США — Мк-19 с боеприпасами.

По данным Минобороны на 27 января, украинские формирования за сутки лишились на курском направлении более 190 военнослужащих и двух танков, а также бронетранспортёра, 10 боевых бронемашин, пяти автомобилей, шести пунктов управления БПЛА. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли почти 55,2 тыс. военнослужащих, 321 танк, 238 боевых машин пехоты и 184 бронетранспортёра.