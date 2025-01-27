Москва, 27 января, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Традиционный урок «Разговоры о важном» в понедельник, 27 января, был посвящён Году защитника Отечества, сообщила ИА Регнум пресс-служба проекта.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Преподаватели рассказали учащимся, что люди всегда защищали своё Отечество, поскольку каждый человек хочет жить свободно и не бояться, что его дом будет разрушен, а близкие окажутся в беде.

К ученикам обратились ветеран Великой Отечественной войны, фронтовой разведчик, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года Константин Федотов и Герой России, участник СВО Николай Соколов, отметила пресс-служба

«Родина — это прежде всего наш народ, который обустраивает русскую землю. Родину, как и родную мать, не выбирают», — сказал Федотов в своём обращении к учащимся.

Соколов в своём выступлении отметил, что Родина начинается «с голоса матери, рук учителей», Родина начинается с семьи. В ходе занятия школьникам и студентам напомнили о Днях воинской славы, рассказали о мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Классные руководители, советники директоров по воспитанию и учащиеся отметили, что память о защитниках Отечества сохраняет связь между поколениями, помогает осознавать ценность мира, воспитывает любовь к Родине и ответственность за её будущее, отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, урок «Разговоры о важном» 20 января был посвящён Дню российского студенчества. Учащиеся школ и колледжей узнали о традициях праздника и истории развития самых престижных вузов страны.

16 января президент Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России. Он поручил своей администрации сформировать оргкомитет и дирекцию для проведения мероприятий, приуроченных к главной теме года, и утвердить план соответствующих мероприятий.