Варшава, 27 января, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал соотечественников не покупать электроавтомобили производства компании Tesla из-за высказываний её основателя Илона Маска о нацистах.

Federico Gambarini/Global Look Press

«Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla. Нужно ответить на это серьёзно и твёрдо, включая что-то вроде потребительского бойкота», — сказал Нитрас журналистам.

Ранее Маск принял участие в предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (AFD). Бизнесмен обвинил власти Германии в агрессивном подавлении свободы слова. Кроме того, он заявил о восхищении правой партией АдГ и призвал немцев гордиться своей нацией и перестать ощущать вину за своё прошлое.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, раскритиковал высказывания Маска. По его мнению, слова американского предпринимателя о «необходимости забыть вину немцев за нацистские преступления» звучали зловеще.

Как передавало ИА Регнум, Маск 20 января во время своей экспрессивной речи после инаугурации президента США Дональда Трампа дважды вскинул руку вверх. Многие увидели сходство такого жеста с нацистским приветствием и осудили бизнесмена.

Миллиардер назвал критику своего жеста нападками сторонников Демократической партии США за то, что он перешёл в лагерь Республиканской партии.