* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 27 января, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) об угрозе существованию страны могут говорить о том, что на Украине есть реальный риск начала государственного переворота. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Global Look Press

Ранее Буданов заявил, что существование Украины может оказаться под угрозой, если до лета не начнутся мирные переговоры.

«Не могу сказать точно, что имел в виду Буданов, но очевидно, что он как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии ВСУ и может предполагать разные варианты развития событий. Мы видим, что происходит после событий в Великой Новосёлке, в Курахово, где осталось не так много времени для ВСУ, видим неудачи в Курской области», — отметил Чепа в беседе с «Лентой. ру».

По словам депутата, постоянные неудачи на фронте и смена командующих могут привести к серьёзной конфронтации в рядах ВСУ и перевороту. Чепа также уточнил, что угрозой для Украины может стать и внешнее воздействие стран Запада, которые захотят ликвидировать главу киевского режима Владимира Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук ранее заявил, что мир на Украине возможен только с участием России. По его словам, в нынешней политической обстановке на Украине действуют военные интересы, а после устранения Зеленского начнётся острая конкуренция. По его словам, противостояние британского и американского влияний может перерасти в открытую конфронтацию.

22 января президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Издание The Wall Street Journal написало, что республиканец намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине. Позже, 23 января, Трамп добавил, что усилия его команды по урегулированию украинского конфликта «уже в процессе».

20 января президент России Владимир Путин отметил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Он подчеркнул, что также должны быть учтены законные интересы России. Он добавил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.