Сочи, Краснодарский край, 27 января, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Подростков, задержанных в Сочи за беспорядки после отмены концерта популярного блогера, освободили. Об этом сообщил начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев 27 января «РИА Новости».

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«Вызвали родителей и передали им их детей», — сказал Кошелев.

Как сообщало ИА Регнум, накануне толпа разъярённых подростков устроила погром концертной площадки в центре Сочи из-за того, что организаторы отменили концерт блогера и тиктокера Ивана Золочевского, выступающего под псевдонимом Иван Золо. За час до начала концерта поступило сообщение о минировании здания, после чего посетителей эвакуировали. В ходе проверки никаких опасных предметов не нашли.

Чтобы пресечь групповое нарушение общественного порядка, на место прибыли два наряда ППСП, были задержаны 20 человек. Золочевский после отмены концерта посоветовал зрителям добиваться возвращения денег за билеты.