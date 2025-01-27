Москва, 27 января, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову, следует из соответствующего распоряжения главы государства.

Алексей Майшев/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов

Документ опубликован 27 января на официальном интернет-портале правовых актов.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 2 марта 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу», — сказано в распоряжении.

Отмечается, что решение принято в соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Богданов занимает должность замглавы МИД РФ с июня 2011 года.

С октября 2014 года он также является специальным представителем российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года президент России продлил на год срок предельного пребывания на государственной службе другому заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко. 25 апреля 2024 года ему исполнилось 69 лет.

В феврале 2024 года Владимир Путин назначил новым генеральным директором МИД РФ Алексея Островского. Другим указом глава государства освободил от занимаемой должности Сергея Вязалова, который перешёл на другую работу.