Красногорск, 27 января, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Во время новогоднего утренника в детском саду подмосковного Красногорска воспитательница привязала двухлетнего ребёнка с нарушением развития речи к стулу. После публикации ИА Регнум и обращения родителей во все инстанции одну воспитательницу уволили, а ко второй применили дисциплинарное взыскание. Об этом ИА Регнум рассказала семья ребёнка.

ИА Регнум

«Сегодня нам пришёл ответ от Управления образования Красногорска. Они решили уволить воспитательницу, которая привязала нашего ребёнка к стулу. К младшей воспитательнице группы применили дисциплинарное взыскание, вероятно, штраф. Мы рады, что справедливость восторжествовала!» — рассказала бабушка малыша Светлана.

Скандал вокруг красногорского детского сада разгорелся в конце декабря 2024 года. Родители двухлетнего мальчика увидели фотографии с новогоднего утренника, вот только на снимках их сын был привязан к стулу.

В разговоре с ИА Регнум семья мальчика рассказала, что у ребёнка задержка развития речи и ему трудно адаптироваться в коллективе. При этом родители отметили, что даже не подозревали о том, что в детском саду практикуют такие методы воспитания. Если бы не случайное фото — семья бы так и не узнала о действиях воспитателей.

ИА Регнум

Родители малыша сразу же обратились за разъяснениями в детский сад, где их попросили не придавать ситуацию огласке. После этого семья ребёнка написала жалобу в Управление образования Красногорска, обратилась в администрацию города, а также в полицию и прокуратуру.

24 января семья получила официальный ответ от управления образования. Ведомство приняло решение уволить воспитательницу, которая привязала мальчика к стулу.

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к воспитателю было применено дисциплинарное взыскание, а приказом от 20 января данный воспитатель уволена с занимаемой должности. К младшему воспитателю было также применено дисциплинарное взыскание» — говорится в ответе Управления образования Красногорска.

Однако теперь семья мальчика переживают, что после окончания проверки, когда скандал утихнет и забудется, уволенная воспитатель может восстановиться в должности. Кроме того, по словам родителей, директор детского сада неоднократно предлагал им перевести ребенка в другое образовательное учреждение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заведующая красногорского детского сада не увидела ничего плохого в том, что одна из воспитательниц привязала ребёнка к стулу. По мнению заведующей, в таком методе воспитания нет ничего критичного, и он якобы одобрен психологами.