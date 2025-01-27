Москва, 27 января, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Лицензии на разработку полезных ископаемых нельзя купить на интернет-площадках вроде «Авито» — это не предусмотрено российским законодательством. Однако в Сети можно договориться о приобретении компаний, владеющих такими лицензиями, сообщило 27 января ТАСС.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Отмечается, что на «Авито» есть предложения по продаже месторождений полезных ископаемых. Так, за 350 млн рублей можно купить месторождение россыпного золота в Приморском крае, за 600 млн рублей — долю в размере 75% в месторождении алмазов в Якутии, а за 30 млн рублей — 25% в разрабатываемом месторождении фосфоритов с производством удобрений в Кировской области.

При этом продавцы указывают, что продаются не сами лицензии, а либо компании, владеющие ими, либо доли в таких компаниях.

В Минприроды агентству разъяснили, что компании не могут продавать лицензии на разработку месторождений другим лицам в соответствии с законом «О недрах».

«Формально через интернет-платформы можно найти покупателя компании, владеющей лицензией на недра, и договориться о её продаже. Но процесс переоформления лицензии после изменений в структуре владения компании должен вестись в соответствии с законодательством», — говорится в материале со ссылкой на источник в отрасли.

Представители «Авито» пояснили, что объявления о продаже месторождений размещены в категории «Готовый бизнес», которая не входит в транзакционную модель платформы. Проверять документы и детали сделки должны покупатели и бизнес-брокеры, переоформить лицензию могут только компетентные органы.

В организации добавили, что все объявления проверяются на соответствие законодательству, при этом специалисты подключаются к сложным и потенциально резонансным случаям.

Как сообщало ИА Регнум, специалисты научного института «Роснефти» в Уфе совместно со специалистами «Башнефти» разработали систему, которая помогает снижать потери добычи нефти. Новый ИТ-инструмент «Онлайн-ГДИС» запатентовали и внедрили в корпоративные системы.