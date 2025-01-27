Белгород, 27 января, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов может освободиться по УДО в 2025 году, он намеревается продолжить карьеру, и уже сейчас режиссёры ездят к нему в колонию, чтобы провести пробы, сообщил в понедельник, 27 января, 360.ru со ссылкой на осведомлённый источник.

Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости

В рамках проб были проверены и зубы Ефремова — у тех, кто находится в тюрьме, с зубами часто бывают проблемы, но у Ефремова их нет, сказано в сообщении.

«У него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года», — рассказал источник.

Как передавало ИА Регнум, Ефремов с декабря 2020 года отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве.

В апреле 2024 года актёру отказали в условно-досрочном освобождении из колонии. Как выяснилось, у Ефремова был выговор за нарушение режима, так как он опоздал на одно из обязательных мероприятий. В сентябре того же года стало известно, что защита актёра подготовила документы для нового прошения об условно-досрочном освобождении.