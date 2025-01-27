Вашингтон, 27 января, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Nissan массово увольняет своих сотрудников, чтобы предотвратить собственный крах. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Global Look Press

В ноябре 2024 года стало известно о планах Nissan сократить 9 тыс. рабочих мест ради уменьшения общих и административных расходов, снижения себестоимости продукции и рационализации портфеля активов. Согласно сообщению пресс-службы японской корпорации, за счёт таких мер расходы компании сократятся почти на 2 млрд долларов в год.

«Nissan сосредоточится на сокращении и консолидации существующих производственных линий как в Японии, так и за рубежом, чтобы сократить расходы. Ранее объявленные планы по сокращению 9 тыс. рабочих мест по всему миру и сокращению производственных мощностей на 20% реализуются», — указано в публикации.

Уточняется, что рабочие смены сотрудников компании также могут быть сокращены.

Как передавало ИА Регнум, ранее Nissan также сообщала о планах продать часть доли в Mitsubishi Motors Corp, которая на данный момент составляет около 34%.

В ноябре в Bloomberg сообщали, что проблемы Nissan связаны с жёсткой конкуренцией со стороны Tesla и китайских брендов электромобилей, таких как BYD. В связи с этим компания снизила прогноз по прибыли на 2025 финансовый год с 3,25 млрд долларов до 975 млн.