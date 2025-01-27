Штат Калифорния, США, 27 января, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Штат Калифорния начал сбор подписей для проведения голосования по выходу из состава США. Об этом сообщила газета New York Post.

Michael Ho Wai Lee/Global Look Press

Госсекретарь штата Калифорния Ширли Вебер одобрила инициативу Calexit (намёк на голосование по Brexit в Великобритании. ― Прим. ред), предусматривающую независимость Калифорнии.

«Инициатива <…> по отделению Калифорнии от Соединённых Штатов получила разрешение на законный сбор подписей», ― отмечается в публикации.

Инициаторы Calexit считают, что независимость позволит штату более эффективно управлять своими ресурсами и политикой, а также усилить влияние на международной арене. Калифорния сможет стать самостоятельной страной, если 55% избирателей поддержат эту идею. После сбора необходимого количества подписей пройдёт голосование за выход штата из состава США, и тогда правительству в Вашингтоне будет выражен вотум недоверия.

Как сообщало ИА Регнум, попытки Калифорнии выйти из состава США предпринимались и ранее. Так, движение «Да, Калифорния» ещё в ноябре 2016 года подало петицию на имя генерального прокурора с требованием референдума. Тогда позиции сторонников отделения штата усилились в связи с победой на президентских выборах Дональда Трампа, так как большинство населения Калифорнии голосовало за Хиллари Клинтон.

В апреле 2018 года власти Калифорнии разрешили сторонникам независимости штата приступить к сбору подписей за проведение соответствующего референдума. С такой инициативой выступили активисты движения «Да, Калифорния» (Yes California). Решение в пользу сторонников Calexit принял госсекретарь штата Алекс Падилья.

В июле 2024 года выступающее за независимость американского штата Нью-Гэмпшир движение NHEXIT в своём заявлении отвергло власть федерального правительства США, заявив о желании сделать штат «свободной и процветающей страной». Ранее такого же рода движения появились в штатах Калифорния, Аляска, Луизиана, Флорида и Техас. Американский журнал Newsweek отметил, что каждый регион имеет собственные причины желать выхода из состава США, однако при этом их объединяет разочарование в американском правительстве.