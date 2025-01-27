В Калифорнии начали сбор подписей за выход из состава США
Штат Калифорния, США, 27 января, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Штат Калифорния начал сбор подписей для проведения голосования по выходу из состава США. Об этом сообщила газета New York Post.
Госсекретарь штата Калифорния Ширли Вебер одобрила инициативу Calexit (намёк на голосование по Brexit в Великобритании. ― Прим. ред), предусматривающую независимость Калифорнии.
«Инициатива <…> по отделению Калифорнии от Соединённых Штатов получила разрешение на законный сбор подписей», ― отмечается в публикации.
Инициаторы Calexit считают, что независимость позволит штату более эффективно управлять своими ресурсами и политикой, а также усилить влияние на международной арене. Калифорния сможет стать самостоятельной страной, если 55% избирателей поддержат эту идею. После сбора необходимого количества подписей пройдёт голосование за выход штата из состава США, и тогда правительству в Вашингтоне будет выражен вотум недоверия.
Как сообщало ИА Регнум, попытки Калифорнии выйти из состава США предпринимались и ранее. Так, движение «Да, Калифорния» ещё в ноябре 2016 года подало петицию на имя генерального прокурора с требованием референдума. Тогда позиции сторонников отделения штата усилились в связи с победой на президентских выборах Дональда Трампа, так как большинство населения Калифорнии голосовало за Хиллари Клинтон.
В апреле 2018 года власти Калифорнии разрешили сторонникам независимости штата приступить к сбору подписей за проведение соответствующего референдума. С такой инициативой выступили активисты движения «Да, Калифорния» (Yes California). Решение в пользу сторонников Calexit принял госсекретарь штата Алекс Падилья.
В июле 2024 года выступающее за независимость американского штата Нью-Гэмпшир движение NHEXIT в своём заявлении отвергло власть федерального правительства США, заявив о желании сделать штат «свободной и процветающей страной». Ранее такого же рода движения появились в штатах Калифорния, Аляска, Луизиана, Флорида и Техас. Американский журнал Newsweek отметил, что каждый регион имеет собственные причины желать выхода из состава США, однако при этом их объединяет разочарование в американском правительстве.