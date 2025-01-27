Москва, 27 января, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Следственная проверка показала, что бывший муж российской певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Global Look Press

Следственный комитет Латвии 3 января возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти баскетболиста Тиммы. Один из друзей Яниса Марк Пугачёв публично заявил, что в Латвии уже начались разбирательства по делу баскетболиста. Он собирается дать показания против Седоковой, которая якобы устроила заказное убийство из-за четырёх московских квартир, которые бывший муж купил за 180 млн рублей.

«Проведённая проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как передавало ИА Регнум, о гибели Тиммы стало известно 17 декабря. По некоторым данным, 16 декабря баскетболист безуспешно пытался встретиться с бывшей супругой Анной Седоковой и поздравить её с днём рождения. После этого он отправился в хостел в 3 км от дома певицы, где его позже обнаружили мёртвым. Рядом с телом лежал телефон, на заставке — номер Седоковой и просьба позвонить ей.

Судя по публикациям в соцсетях, спортсмен тяжело переживал развод. В правоохранительных органах сообщили, что он страдал от депрессии. Седокова после новостей о гибели Тиммы опубликовала видеообращение в соцсети, где призналась, что последние годы «жила в аду». Она попросила не распространять запись, чтобы оградить её семилетнего сына от информации о трагедии.