Нягань, Югра, 27 января, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Компания «РН-Няганьнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти», в 2024 году направила на охрану и восстановление природы более 1 млрд рублей. Предприятие вложило средства в программы по рациональному использованию попутного газа, повышению надежности трубопроводов, рекультивации земель и повышению эффективности утилизации промышленных отходов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Инвестиции предприятия «Роснефти» в экологию превысили 1 млрд рублей

Предприятие также заботится о сохранении лесов и поддержке водных ресурсов. Так, специалисты «РН-Няганьнефтегаз» в прошлом году высадили свыше 100 тыс. саженцев сосны на площади более 29 га.

Для восстановления земель «РН-Няганьнефтегаз» применяет современные методы и оборудование, которые повышают эффективность работ в условиях ХМАО-Югры. Кроме того, экологи используют различные агротехнические и другие приёмы, чтобы воссоздать флору и фауну округа.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Инвестиции предприятия «Роснефти» в экологию превысили 1 млрд рублей

Компания также поддерживает мероприятия по благоустройству и озеленению территорий, очистке водоёмов и береговых линий. Каждый год её сотрудники участвуют во всероссийских акциях «Сохраним лес» и «Зелёная весна». В Нягани нефтяники высадили хвойную аллею, которая ежегодно пополняется новыми молодыми деревьями.