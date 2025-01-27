Москва, 27 января, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 января провели телефонный разговор, передаёт агентство «БелТА».

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«Главы государств сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов», — сказано в сообщении.

Кроме того, Путин поздравил белорусского коллегу с победой на президентских выборах. Глава государства также отметил, что за последнее время было многое сделано для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском и работа по развитию двустороннего сотрудничества будет продолжена.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. В них участвовали пять кандидатов, в том числе действующий президент республики. По данным экзитпола, он набрал почти 87%. Окончательные итоги голосования огласят 3 февраля. Итоговая явка составила 85,7%.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен после выборов совершить первый зарубежный визит в Москву и встретиться с Путиным. Российский лидер в поздравительной телеграмме, направленной белорусскому коллеге по случаю победы на выборах, заявил, что их встреча состоится в скором времени в Москве.