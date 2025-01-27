Москва, 27 января, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Правительство России с учётом поправок поддержало законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу, если оно не было исполнено в период призыва.

Михаил Голенков/РИА Новости

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учётом указанного замечания», — сказано в документе, который находится в распоряжении ТАСС.

Законопроект разработал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В него внесли изменения, которые предлагают добавить в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Кроме того, проект закона вводит возможность создания одной призывной комиссии в крупных городах, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, предусматривающий освобождение от прохождения срочной службы добровольцев — участников спецоперации.

Авторы инициативы предложили освободить от призыва на срочную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, а на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.