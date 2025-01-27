Санкт-Петербург, 27 января, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 27 января в пресс-службе верхней палаты Федерального собрания РФ.

Алексей Смагин/РИА Новости

Церемония состоялась в 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Мероприятие началось с минуты молчания в память о павших защитниках и погибших жителях блокадного города.

«Хочу выразить слова глубочайшей признательности, благодарности всем защитникам, жителям блокадного Ленинграда, где бы они сейчас ни находились, а также отдать дань памяти тем, кого уже с нами нет — защищавшим Ленинград, погибшим за Ленинград, всем тем, кого не сломили бесчеловечные, тяжелейшие испытания, кто не сдался врагу. Полагаю, что все мы в большом долгу перед этими людьми», — сказала спикер Совета Федерации, слова которой приводятся в Telegram-канале верхней палаты российского парламента.

Она отметила, что власти России продолжать делать всё, чтобы передать новым поколениям память о тех событиях. По словам Матвиенко, необходимо, чтобы для каждого молодого жителя РФ оставался ясным и бесспорным смысл подвига ленинградцев.

У монумента для возложения цветов собрались люди разных возрастов и профессий, в том числе представители власти, волонтеры, а также защитники и жители блокадного Ленинграда. Кроме Матвиенко, венки возложили полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Помимо этого, в церемонии участвовали ветераны специальной военной операции, представители регионов РФ, представители органов власти, духовенства и общественных организаций Санкт-Петербурга, а также делегации дружественных стран.

Почти у всех пришедших к мемориалу на одежде имелась специальная символика — георгиевские ленточки и ленты «Ленинградской Победы». Последние были оформлены в оливковых цветах медали «За оборону Ленинграда».

Как сообщало ИА Регнум, 27 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал, что президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях по случаю полного снятия блокады Ленинграда. Он также уточнил, что глава государства проведёт встречу с ветеранами, которым вручит юбилейные медали.

Осада Ленинграда немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны началась 8 сентября 1941 года. Блокада города длилась 872 дня, пока Красная армия не прорвала её 18 января 1943 года. Полностью осаду Ленинграда удалось снять 27 января 1944 года.