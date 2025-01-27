Москва, 27 января, 2025, 13:54 — ИА Регнум. С 1 февраля размер более чем 40 социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила пресс-служба правительства.

Roman Naumov/Global Look Press

Проиндексированы будут в том числе ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью.

«По поручению президента с 2025 года ежегодно индексируется и ежемесячная компенсационная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Раньше такие суммы были фиксированными. Кроме того, индексация коснётся ряда выплат семьям с детьми. Так, единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится до 26,9 тыс. рублей», — отметила пресс-служба.

Размер материнского капитала на первого ребёнка увеличится до 690,3 тыс. рублей, на второго и последующих детей — до 912,2 тыс. рублей. Если семья уже потратила часть средств материнского капитала, индексация будет касаться только оставшейся части, сказано в сообщении.

В федеральном бюджете и бюджете Социального фонда предусмотрены все необходимые ресурсы, в каждом регионе жители должны получать выплаты своевременно и в полном объёме, отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В России действует единый порядок индексации социальных выплат, назначение которых не привязано к прожиточному минимуму — выплаты индексируются раз в год с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, напомнила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 22 января президент Владимир Путин сообщил, что страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы с 1 января на 9,5%. Он отметил, что с января страховые пенсии должны были повысить на прогнозируемый уровень инфляции в 7,3%, но её показатель оказался выше.

Позже президент поручил обеспечить выплату проиндексированных на 9,5% пенсий уже в феврале. Пресс-служба Социального фонда сообщила, что начала пересчитывать размер пенсий с учётом индексации по фактической инфляции. Разницу в индексации пенсий за январь пенсионеры получат в феврале.