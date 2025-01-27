Дублин, 27 января, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз назвал отвратительным и немыслимым решение Польши не приглашать Россию на мероприятия в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме. Об этом он написал в соцсети X.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Совершенно отвратительно и немыслимо, что Россию не допустили к участию в памятных мероприятиях в Освенциме. Это отражает мерзкое искажение реальности, которое снова поставило Европу на грань войны. Примечательно», — возмутился он.

27 января 1945 года части 106-го стрелкового корпуса 60-й армии 1-го Украинского фронта и 115-го стрелкового корпуса 59-й армии 4-го Украинского фронта освободили уцелевших узников концентрационного лагеря «Освенцим».

Как передавало ИА Регнум, 27 января Министерство обороны России опубликовало архивные документы со свидетельствами бойцов Красной армии, а также узников концлагеря Освенцим о многочисленных фактах массовых убийств, совершённых нацистами в лагере смерти. Помимо этого, нацисты активно занимались экспериментами над узниками. По воспоминанию заключенной Гины Гольдштейн, фашисты много экспериментировали над женщинами.

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников указанного концлагеря заявил, что необходимо всегда помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории.