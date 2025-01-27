Москва, 27 января, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Автор популярного блога в «Живом Журнале» Лена Миро (Елена Мироненко) умерла весной прошлого года. Документ, подтверждающий это, опубликовал 27 января Telegram-канал Baza.

Юрий Самолыго/ТАСС Лена Миро

По данным канала, российский бизнес Мироненко ликвидирован Федеральной налоговой службой с 20 апреля 2024 года.

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью», — указано в документе.

Как сообщало ИА Регнум, последние публикации в блогах Лены Миро на платформах LiveJournal и Telegram датированы мартом 2023 года. Спустя год появились сообщения, что Мироненко скончалась в США после дорожной аварии и последующей комы. Не все поверили в смерть звезды LiveJournal — возникли предположения, что блогер могла инсценировать свою гибель. В частности, на это указывали удалённые переписки в мессенджерах.

Елена Мироненко родилась 24 июня 1981 года в городе Старый Оскол Белгородской области. Окончила Воронежский институт по специальности переводчик-синхронист с английского языка. Некоторое время жила в Лондоне, затем работала в Москве в одной из крупных компаний.

Блог Миро ЖЖ, созданный в 2010 году, входил в число топовых. Автор публиковала скандальные заявления о знаменитостях и провокационные предложения, призванные, по её словам, привлекать внимание к серьёзным проблемам.