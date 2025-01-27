Москва, 27 января, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Мир на Украине возможен только с участием России. Такое мнение в своей статье для портала «Смотрим. ру» высказал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Alexander Rekun/Global Look Press

Он подчеркнул, что замена главы киевского режима Владимира Зеленского на кого-то другого не станет достаточной мерой для завершения конфликта.

«Устранение Зеленского вовсе не будет означать установления мира на Украине. <…> Мир украинским гражданам могут принести только российские войска, поскольку новые правители Украины от Зеленского отличаться принципиально не будут», ― пояснил политик.

Медведчук добавил, что в нынешней политической обстановке на Украине действуют военные интересы, а после устранения Зеленского начнётся острая конкуренция. По его словам, противостояние британского и американского влияний может перерасти в открытую конфронтацию.

Политик считает, что тяжёлая ситуация на Украине может повлечь за собой потерю территорий, что подталкивает Запад к мирным переговорам. При этом Медведчук отметил слабость переговорных позиций Украины, акцентируя внимание на нелегитимности Зеленского.

«Позиция Украины всё менее будет учитываться не только потому, что страна истощена, но и потому, что нелегитимное руководство страны в принципе ничего толкового никому предложить не может», ― указал председатель совета движения.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Издание The Wall Street Journal написало, что республиканец намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине. Позже, 23 января, Трамп добавил, что усилия его команды по урегулированию украинского конфликта «уже в процессе».

20 января президент России Владимир Путин отметил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Он подчеркнул, что также должны быть учтены законные интересы России. Он добавил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.

Обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдюлькадир Сельви считает, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут начаться в апреле–мае. По его словам, в переговорном процессе Турция может возложить на себя определённую миссию, а президенту Реджепу Тайипу Эрдогану может быть отведена роль посредника.

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо 25 января заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отчаянно пытается сорвать мирные переговоры по Украине, на которые готовы Россия и США.