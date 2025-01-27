Москва, 27 января, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы провели реабилитацию более 20 городских прудов в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

«Водоёмы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые мероприятия, при необходимости принимается решение о комплексной реабилитации», — отметил Пётр Бирюков.

По его словам, перечни водных объектов, нуждающихся в восстановлении, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния. Кроме того, всегда учитываются пожелания москвичей.

В минувшем году самые масштабные работы прошли на пяти Оленьих прудах в парке Сокольники, на Школьном озере в Зеленограде, двух Красноярских прудах на востоке столицы, Пионерском пруду в Парке Горького. В рамках проектов была проведена очистка ложа водоёмов от илового осадка, созданы зоны, высажены различные водные растения разных видов.

«Благодаря проведённым работам удалось увеличить максимальную глубину прудов и создать самоочищающиеся экосистемы, позволяющие замедлить цветение водорослей в тёплое время года», — резюмировал заместитель мэра Москвы.