Москва, 27 января, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Актёр Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет, сообщило в понедельник, 27 января, издание Sostav со ссылкой на осведомлённый источник.

Иван Руднев/РИА Новости Игорь Янковский

Игорь Янковский — сын актёра Ростислава Янковского, племянник Олега Янковского.

Причину смерти издание не сообщает. По данным Telegram-канала Mash, причиной, по предварительной версии, стали осложнения на фоне цирроза печени. У актёра были также диагностированы двусторонняя пневмония, отёк легких и мозга, сказано в сообщении. Янковского госпитализировали 8 января, 26 января он умер в реанимации, добавили авторы.

Игорь Янковский родился в 1951 году в Ленинабаде. В 1974 году он окончил театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной. В этом театре он служил до 1992 года.

Также актёр снимался в кино. Он принял участие в том числе в фильмах «Это сильнее меня», «Мегрэ и старая дама», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Золотая мина», «Приключения принца Флоризеля», «Атланты и кариатиды», «Этот фантастический мир». Кроме того, он работал на телевидении.

С 1990-х годов Янковский занимался рекламным бизнесом. Он выступил соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима», возглавлял Международный фестиваль рекламы, выступил соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель», а также Ассоциации коммуникационных агентств России.