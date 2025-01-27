* — физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 27 января, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел РФ объявило в международный розыск математика и блогера Михаила Вербицкого (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), следует из информации на сайте ведомства.

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«Вербицкий Михаил Сергеевич, 20.06.1969. Разыскивается по статье УК (Уголовного кодекса РФ)», — говорится в базе данных МВД.

При этом не уточняется, в рамках какой статьи принято такое решение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вербицкий призывал к ударам по России, выступал с критикой СВО и выражал сомнения в официальной версии по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В ноябре 2024 года против математика было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

10 января его внесли в перечень террористов и экстремистов. Сейчас блогер находится за пределами РФ.