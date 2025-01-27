Тольятти, Самарская область, 27 января, 2025, 13:21 — ИА Регнум. 27-я «Гонка чемпионов» прошла на автополигоне в Сосновке под Тольятти. Победителем стал пилот команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин. Он выиграл главный трофей «Серебряную ладью» в рекордный девятый раз. Вторую ступень пьедестала занял первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров, а бронзу завоевал многократный чемпион по ралли-кроссу Егор Санин.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тольятти состоялась «Гонка чемпионов»

«Гонка чемпионов» проводится ежегодно при поддержке компании «Роснефть». В соревновании на ледовой синхронной трассе участвуют российские пилоты из различных автоспортивных дисциплин. В этом году участие в гонке приняли 16 спортсменов, среди которых были российские пилоты «Формулы-1», чемпионы по кольцевым гонкам, дрифту, картингу, ралли, ледовым гонкам и триумфаторы международных ралли-рейдов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тольятти состоялась «Гонка чемпионов»

В решающих заездах пилоты состязались на новых автомобилях на базе модели LADA Iskra, специально подготовленных для участия в ледовых гонках. Машины были заправлены высокооктановым бензином Pulsar-100, техники также использовали спортивное моторное масло Rosneft Magnum Racing.