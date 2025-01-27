Курск, 27 января, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Украинские формирования за минувшие сутки лишились на курском направлении более 190 военнослужащих и двух танков. Об этом сообщило 27 января Министерство обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

Кроме того, на указанном участке фронта ВСУ лишились бронетранспортёра, 10 боевых бронемашин, пяти автомобилей, шести пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Российские военные также уничтожили склад боеприпасов противника.

«Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — добавило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что 26 января российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в районе посёлка Тёткино в Курской области. Бойцы Вооружённых сил России уничтожили десант и бронемашины противника.

За первые две недели января российские войска освободили четыре населённых пункта в Курской области — Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. 26 января Министерство обороны России проинформировало, что за всё время боёв в приграничных районах Курской области потери ВСУ превысили 55 тыс. человек.