Москва, 27 января, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Польский бригадный генерал Адам Марчак, возглавлявший штаб операции НАТО EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине, предположительно ликвидирован во время удара российских войск по подземному бункеру Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом 26 января сообщил командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.

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По его словам, российские штурмовые подразделения смогли захватить сложную сеть подземных укреплений в районе Часова Яра, которая в прошлом служила штабом командования так называемой АТО в Донбассе. После начала спецоперации это место стало одним из ключевых бункеров для генералов НАТО. Фортификационные сооружения рассчитаны на 30-40 человек, их использовали бойцы 24-й Львовской бригады ВСУ, которая обороняла Часов Яр.

Алаудинов подчеркнул, что среди ликвидированных в укреплениях натовских командиров мог быть польский генерал Адам Марчак. Всего в ходе операции ликвидировали 40 бойцов ВСУ.

Сейчас российские подразделения продолжают зачистку освобождённой части Часова Яра. В частности, полностью освобождена территория комбината. Десантники 98-й дивизии ВДВ продолжают выбивать противника из других кварталов города.

Как сообщал ИА Регнум, ВС России в марте 2023 года уничтожили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» совместный украинско-натовский центр командования и связи, в котором находились в том числе и иностранные офицеры. По данным СМИ, в момент удара в бункере находились около 300 человек. Отмечалось, что последствия атаки стали катастрофой для сил НАТО на Украине. Удар был нанесён после диверсии в Брянской области.

Политолог, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин подчеркнул, что бункер являлся местом сосредоточения системы командования украинской армией. Руководство осуществляли в том числе генералы из стран НАТО.

В марте 2024 года российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по одному из бункеров, созданных ВСУ на территории лесной базы отдыха «Часовоярец». Здесь после освобождения Артёмовска в 2023 году размещались офицеры НАТО и ВСУ.

Российские военные 14 января вытеснили подразделения ВСУ с территории огнеупорного комбината в городе Часов Яр и сосредоточились на зачистке многоэтажной застройки. Ранее ВС России взяли под огневой контроль основные пути подвоза боеприпасов для украинских формирований в Часовом Яре.