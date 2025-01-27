Москва, 27 января, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России освободили населённый пункт Николаево-Дарьино в Курской области, проинформировал 27 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населённый пункт Николаево-Дарьино», — сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские силы нанесли поражения живой силе противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное. Были отражены две контратаки ВСУ.

Ранее российские военные также нанесли удары по позициям ряда бригад украинских формирований в районах Гоголевки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Локни, Махновки, Николаевки, Николаево-Дарьино, Никольского, Старой Сорочины и Свердликово и отразили одну контратаку противника.

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