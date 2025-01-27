Москва, 27 января, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Индия готова оказать любую помощь для мирного разрешения конфликта на Украине, в том числе содействовать встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом 27 января заявил индийский посол в РФ Винай Кумар на полях конференции клуба «Валдай», его слова приводит РБК.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Индия готова содействовать этому процессу, если понадобится», — ответил посол на вопрос журналиста, готов ли Нью-Дели предоставить площадку для возможной встречи Путина и Трампа.

Кумар также отметил, что Индия заинтересована в нормализации российско-американских отношений. По его словам, диалог «между такими ключевыми игроками на мировой арене необходим».

Ранее глава Белого дома заявил, что хочет встретиться с российским лидером в самое ближайшее время, насколько это возможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь напомнил, что Москва остаётся готова к контактам с Вашингтоном на уровне президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос журналистов в ходе брифинга, готова ли российская сторона организовать встречу у себя или поехать в США, Песков заявил, что обычно это обсуждают главы государств тогда, когда «они посчитают целесообразным организовать такой разговор».

Как передавало ИА Регнум, обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдюлькадир Сельви предположил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут начаться в апреле или мае. По его мнению, только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен общаться с Путиным, Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.